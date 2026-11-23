News Incredibile: Pairetto non avrebbe fischiato il retropassaggio di Calvani. Gliel'ha segnalato l'assistente

Mauro Bergonzi, ex arbitro, si è così espresso a La Domenica Sportiva commentando gli episodi arbitrali di Milan-Frosinone.

Mauro Bergonzi, ex arbitro, si è così espresso a La Domenica Sportiva commentando gli episodi arbitrali di Milan-Frosinone: “Nel primo tempo c'è un mancato vantaggio del direttore di gara: un mancato vantaggio, si è divorato questo vantaggio, se proprio vogliamo essere onesti. La situazione è questa: c'è un fallo di Cittadini su Rabiot che gli ruba la palla, trattenuta netta, il direttore di gara frettolosamente fischia il fallo, tra l'altro se ne rende anche conto subito perché si ferma, come dire, 'caspita, peccato che ho fischiato' perchè c'era Gonçalo Ramos che si involava verso la porta. Lui chiede scusa, dice: no, ti chiedo scusa, ammonisco il calciatore del Frosinone. Si è scusato. Però questo arbitralmente è una cosa che ti dà molto fastidio perché il vantaggio era netto, però il gesto del direttore di gara è apprezzabile perché alza le mani e con umiltà dice: ho sbagliato".

LA PUNIZIONE IN AREA PER IL MILAN

Bergonzi commenta anche il secondo episodio da moviola del match: "Minuto 53: raramente le vediamo fischiate sui campi di calcio durante le partite, è un retropassaggio volontario di Calvani al portiere, il portiere para, il direttore di gara non avrebbe fischiato nulla, si gira verso destra, guarda l'assistente perché glielo segnala l'assistente. Pairetto dice all'assistente bravo una volta e per rincarare la dose bravo due volte. È stato bravo l'assistente perché l'ha vista perfettamente nel modo giusto. Ha scelto, ha azzeccato la scelta perché questo è un passaggio, un retropassaggio volontario. C'è anche Chiffi, il quarto uomo, che sta schiacciando il pulsante per comunicare con la squadra arbitrale tramite l'auricolare e, se non l'avesse visto l'assistente, l'avrebbe segnalato il quarto ufficiale.”