Atalanta, Kessie dopo l'Inter: "Per me è stato un piccolo derby, menomale che ho fatto gol"

Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta, si è così espresso a Dazn dopo aver regalato il pareggio all'Atalanta contro l'Inter.

Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta, si è così espresso a Dazn dopo aver regalato il pareggio all'Atalanta contro l'Inter: "Dopo l'inizio è un po' duro per i tifosi, questa è la risposta che abbiamo dato oggi e i tifosi ci hanno accompagnato con lo spirito. Il rigore non era facile, menomale che ho fatto gol anche se in allenamento li provo sempre. Non è mai facile, i rigori o li segni o li sbagli. Questo pareggio ci dà forza e coraggio dopo l'inizio di campionato, dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che sono stati bravi a spingerci dall'inizio alla fine. Per me è stato un piccolo derby, menomale che ho fatto gol all'ultimo".

La sensazione è che questa Atalanta ha grande qualità, queste partite ti possono far cambiare passo? "Certo, quando giochi alla pari contro l'Inter vuole dire tante cose. Anche noi siamo bravi, dobbiamo giocare tutte le partite con questa mentalità. Abbiamo grande fiducia nel mister e nel suo staff".

E' stata la miglior prestazione dell'Atalanta? "Noi dobbiamo sempre lottare per vincere. Negli ultimi 5 minuti abbiamo cercato di rimontare credendoci fino alla fine. Ripartiremo da qui, nella quale c'è tanta fiducia per il futuro, così come abbiamo fiducia nel mister e nel suo staff".

Quanto fa male stare fuori per infortunio? "Sono contento di poter aiutare la mia squadra e i miei compagni. Ho firmato qua per dare una mano alla squadra: noi abbiamo grandi giocatori e trovare lo spunto giusto può fare sicuramente la differenza".