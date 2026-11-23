Milan, il prossimo impegno: trasferta insidiosissima in Europa

Dopo la vittoria del Milan di ieri pomeriggio contro il Frosinone in campionato, i rossoneri si rituferanno sulla Europa League.

Dopo la vittoria del Milan di ieri pomeriggio contro il Frosinone in campionato, i rossoneri si rituferanno sulla Europa League per preparare la trasferta difficile e delicata ad Atene contro l'Olympiacos, in programma giovedì alle 18:45.

IL COMMENTO DEL CLUB A MILAN-FROSINONE

"A San Siro tutto bene. I rossoneri tornano in campo dopo due settimane di sosta e nella 12ª giornata di Serie A battono 5-1 il Frosinone. Risultato largo, prestazione positiva e tante reti: ad aprire le mercature è un'autorete di Calvani, poi torna al gol Gonçalo Ramos, nella ripresa segnano anche Jashari (il primo in rossonero!), Cisse e Pulisic. Terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Inter e Genoa e quarto posto confermato con 27 punti. La sfida con il Frosinone si presentava come molto insidiosa, sono stati bravi e attenti i rossoneri ad interpretarla nel modo giusto.

Una serata da ricordare anche per Fondazione Milan, Match Charity Partner della partita (qui la gallery) e protagonista - insieme alle Legends rossonere Tassotti, Donadoni e Galli - di un emozionante tributo a Franco Baresi, pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ora l'attenzione della squadra rossonera si sposta sulla 5ª giornata di Europa League, ad Atene contro l'Olympiacos giovedì 26 novembre alle 18.45, per riprendere il discorso nella competizione dopo due sconfitte di fila. Con questa stessa grinta e tanta voglia di far bene. Avanti ragazzi!".