La classifica di Serie A dopo la domenica: il Milan avvicina l'Inter, ma le romane comandano
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Si riporta di seguito la classifica di Serie A aggiornata alla domenica della 12esima giornata di campionato, in attesa delle partite di questa sera.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A aggiornata alla domenica della 12esima giornata di campionato, in attesa delle partite di questa sera:
Lazio – 32 punti (12)
Roma – 30 punti (12)
Inter – 29 punti (12)
Milan – 27 punti (12)
Como – 26 punti (12)
Juventus – 21 punti (12)
Frosinone – 20 punti (12)
Napoli – 18 punti (12)
Bologna – 18 punti (12)
Genoa – 16 punti (12)
Cagliari – 16 punti (12)
Atalanta – 15 punti (12)
Torino – 14 punti (12)
Lecce – 10 punti (12)
Fiorentina – 9 punti (11)
Parma – 8 punti (12)
Sassuolo – 8 punti (12)
Monza – 7 punti (11)
Udinese – 6 punti (12)
Venezia – 6 punti (12
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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