Buscaglia: "Milan da scudetto? Se mantengono questo equilibrio..."
MilanNews.it
Il pensiero di Riccardo Buscaglia sul Milan e la corsa Champions in Serie A
Nel post partita di Milan-Frosinone, sfida valida per la 12esima giornata di Serie A Enilive, il collega di DAZN Riccardo Buscaglia ha detto la sua sulla sempre più avvincente corsa ad un posto alla prossima Champions League, che vede ben 5 squadre coinvolte. Di seguito il suo pensiero:
“Nessuno considerava la Lazio. Il perimetro Champions è estremamente stretto. Milan da scudetto? Percorso, protegge la squadra, quindi per il momento è corsa Champions. Se mantengono questo equilibrio, il mercato di gennaio rischia di spezzarlo”.
Pubblicità
News
Cisse: "Scudetto? Il Milan deve sempre competere per vincere. Abbiamo iniziato l'anno con idee nuove..."
CalciomercatoMilan, Cardinale vuole blindare Rabiot: ecco cosa manca. Krösche in arrivo. E a gennaio almeno tre colpidi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Milan, Cardinale vuole blindare Rabiot: ecco cosa manca. Krösche in arrivo. E a gennaio almeno tre colpi
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
Primo Piano
Primo PianoAmorim a Sky: "Rabiot tra i migliori al mondo. In questo club sempre così: pensare alla prossima"
Luca SerafiniMNCardinale: fiumi di parole, ora servono i fatti. Nei discorsi mancano l'italianità e i tifosi. Il Frosinone di Alvini insegna la coerenza
È già calciomercato: da Endrick ad un centrale di difesa, gli obiettivi di mercato del Milan per gennaio
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com