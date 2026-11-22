Amorim: "Non siamo come le big: se non miglioriamo non manterremo questi punti"

Ruben Amorim ha preso la parola in conferenza stampa dopo la vittoria netta del Milan sul Frosinone per 5-1, a San Siro. Tra i temi toccati anche il livello di maturazione della sua squadra, degli aspetti positivi ma anche di quelli negativi che possono essere migliorati. L'estratto in questione, qui di seguito.

A che punto è il suo Milan?

“Oggi la partita non è stata solo una questione tattica. Si sono visti cambi di posizione, uno contro uno con tantissimo spazio: sembrava una gara pazza. Quello che ho percepito contro il Genoa e nelle altre partite è che eravamo troppo lontani, non arrivavamo nell'ultimo terzo di campo. Non siamo come le big: se guardate le grandi squadre, per esempio la Juventus, magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è un po' l'opposto, quindi sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti. Oggi però è stato un passo avanti: si sono visti tanti giocatori attaccare la profondità, cosa che non si era vista contro il Ferencvaros. Nelle altre gare avevamo gestito bene il pallone, ma oggi servivano ritmo e corse. Dobbiamo riuscire a giocare entrambe le partite all'interno della stessa gara, ma oggi era chiaramente il tipo di partita che dovevamo fare per vincere".