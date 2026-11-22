Calciomercato Moretto: "Annuncio Krosche atteso nella prossima settimana"

Le ultime novità sull'affare tra il Milan e Markus Krosche, dirigente tedesco, fornite dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, nell'ultimo video pubblicato su YouTube, ha parlato insieme a Fabrizio Romano della situazione tra il Milan e Markus Krosche, destinato in breve tempo a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero. Così ha parlato Moretto sullo stato attuale della trattativa tra Casa Milan e il dirigente tedesco: "C'è già un accordo totale tra tutte le parti in causa e il Milan sta preparando l'annuncio ufficiale che è atteso entro il mese di novembre. Nel corso della prossima settimana ci sarà questo annuncio, da quanto ci dicono. Mi hanno detto appunto che negli ultimi giorni ci sono stati anche diversi incontri, diversi contatti tra Krosche e Cardinale per pianificare quello che sarà il mercato di gennaio. Quindi Krosche in realtà è già operativo per certi aspetti".

Continua Moretto aggiungendo una postila sul braccio destro Hardung: "L'annuncio ufficiale è in arrivo. Bisognerà capire da qui fino a febbraio quale sarà il futuro del braccio destro di Krosche, Timo Hardung, attuale direttore sportivo uscente dell'Eintracht. Insomma è l'uomo di fiducia di Krosche che lo stesso dirigente si vuole portare a Milano. Si vuole portare delle persone di sua fiducia estrema all'interno dell'organigramma del Milan e da quanto mi dicono il nome di Hardung continua ad essere un nome forte, magari più da febbraio in poi. poi insomma le tempistiche le capiremo prossimamente