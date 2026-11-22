Gli ex milanisti De Ketelaere e Kessie fermano l'Inter: pazzo 4-4 a Bergamo

Gli ex milanisti De Ketaelere (doppietta) e Kessie (gol su rigore al 91°) rimontano e fermano l'Inter sul 4-4

Una partita incredibile ha chiuso la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A: a Bergamo Atalanta-Inter è finita 4-4, con una Dea mai doma che nonostante i ripetuti colpi è risucita a riacciuffare la gara nel finale grazie agli ex milanisti Charles De Ketelaere e Franck Kessie. Il primo tempo si conclude 1-2 con due gol di Pio Esposito e la rete di Elmas ad accorciare. Nella ripresa ancora Esposito a segno rimanda a +2 la squadra di Chivu, la Dea accorcia con il primo gol di De Ketelaere. Dopo pochi minuti arriva il 2-4 su rigore con Sucic: manca meno di un quarto d'ora e sembrano finiti i giochi. E invece ancora De Ketelaere e poi l'altro ex milanista Kessie su rigore al 91° pareggiano clamorosamente la partita. E l'Inter scivola al terzo posto, perdendo punti e posizione.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO

SABATO 21/11

ore 15, Como-Cagliari 2-0

ore 15, Lazio-Lecce 3-0

ore 18, Parma-Roma 1-4

ore 20.45, Napoli-Torino 1-0

DOMENICA 22/11

ore 12.30, Juventus-Venezia 4-0

ore 15, Sassuolo-Genoa 0-2

ore 15, Bologna-Udinese 1-1

ore 18, Milan-Frosinone 5-1

ore 20.45, Atalanta-Inter 4-4

LUNEDÌ 23/11

ore 20.45, Monza-Fiorentina