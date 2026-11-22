Cardinale: "Teniamo sotto controllo entusiasmo ma sono davvero orgoglioso"

Gerry Cardinale ha condiviso le sue emozioni al termine di Milan-Frosinone 5-1, dalla pancia di San Siro in zona mista

Festa anche per Gerry Cardinale che oggi a San Siro ha assistito alla larga vittoria del Milan sul Frosinone per 5-1. Un ottimo modo di concludere un fine settimana tutto milanese per il manager americano che ha trascorso a Milanello la giornata di ieri e a Casa Milan quella ancora prima. In zona mista, ai microfoni di TeleLombardia, ha condiviso le sue emozioni dopo la gara.

Quanto è felice? È soddisfatto?

"Beh, non sono mai soddisfatto, ma i risultati parlano da soli. I ragazzi sono stati fantastici stasera. Spero che siate contenti. Spero che i tifosi siano contenti. Penso che la squadra si stia amalgamando davvero bene. È una partita, teniamo sotto controllo l'entusiasmo, ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Questa è una squadra. È una squadra che vuole vincere fino alla fine".