Scudetto? Cardinale: "Ancora molta strada da fare. E anche l'Europa è importante"

Il commento di Gerry Cardinale sulla possibilità per il Milan di competere per lo Scudetto in questa stagione

All'uscita da San Siro, il proprietario rossonero Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia in zona mista e ha condiviso i suoi pensieri dopo la vittoria per 5-1 sul Frosinone a San Siro. Un estratto delle dichiarazioni del manager americano sulla possibilità della squadra di lottare per lo Scudetto.

Si può sognare di vincere lo Scudetto?

"Guarda, siamo a novembre. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma in ogni partita vogliamo vedere dei miglioramenti. Questo weekend è stato molto interessante se guardi il tipo di risultati che ci sono stati. Si può vedere che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine. E, quindi, dobbiamo costruirci sopra, ma come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare. Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi vincere uno scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo".