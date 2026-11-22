Cardinale: "Ogni volta che andremo sul mercato, lo faremo per vincere. Questo è il tema"

Un estratto delle dichiarazioni di Gerry Cardinale all'uscita da San Siro dopo Milan-Frosinone sul mercato del club rossonero

Al termine di Milan-Frosinone 5-1, nella zona mista di San Siro si è presentato il proprietario rossonero Gerry Cardinale che ha condiviso le sue sensazioni dopo una bellissima prestazione della squadra. Un estratto relativo al calciomercato del Milan, specialmente sulla finestra di gennaio.

Potrebbe arrivare un giocatore a gennaio?

"Di nuovo: gennaio è solo un'altra tappa. Come sapete, il mercato di gennaio è complicato Bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. L'unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere. Questo è il tema. Questo è il tema che ho detto all'inizio di quest'anno. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione di mercato, gennaio o giugno, sarà una mossa conterà".