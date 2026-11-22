Live MN Masini: "Chi ti capitava, ti capitava male stasera. Al Milan tutti campioni"

Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Frosinone, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it: "Il terzo gol ci ha spezzato un po' le gambe e, purtroppo, giocando come giochiamo noi, possono capitare certe giornate in cui l'avversario ha comunque delle individualità molto forti; però penso che dobbiamo essere bravi a cogliere il buono che c'è stato e a continuare a seguire le idee del mister, che ci hanno portato a fare un percorso straordinario fino ad adesso"

Qual è la cosa da accantonare da domani di questa gara e cosa, invece, magari c'è di buono da poter continuare a portare avanti?

"È normale: quando prendi cinque gol ci sono delle cose negative, ci sono delle cose da analizzare, però, come ho detto prima, penso che dobbiamo essere bravi a non demoralizzarci troppo, a continuare a seguire il modo di gioco del mister che fino adesso è stato eccezionale. Quindi ovvio, siamo tristi, ma già da martedì dobbiamo pensare al Parma".

Sarà un mese caldo, caldissimo. La vostra identità voi non la cambiate, lo avete dimostrato anche questa sera pur prendendo cinque gol. Come si affrontano queste gare in successione?

"No, dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che tutte le partite in Serie A sono difficili e penso che fino adesso siamo stati bravi ad adottare sempre la stessa strategia con tutti gli avversari e a imporre il nostro gioco, quindi dobbiamo continuare così, sperando ovviamente di non ricadere in serate come oggi, sia chiaro".

Cosa lascia questo risultato nel morale di questa squadra che fino adesso sta facendo delle cose importanti? Cosa vi siete detti al termine della partita? Siete già concentrati sul prossimo impegno?

"Ha parlato il mister e ci ha detto che ovviamente c'è dispiacere, però ha confermato che dobbiamo continuare a seguire le idee e il modo in cui abbiamo giocato fino adesso perché solo così si può arrivare alla salvezza; ma non aveva bisogno di dirlo perché tutti noi giocatori la pensiamo come lui, quindi ripeto, dobbiamo essere bravi a non demoralizzarci troppo".

Rabiot è un centrocampista veramente dominante in questo periodo, come si può fermare? Che impressione ti ha lasciato in campo?

"Io ero più su Modric, però son tutti campioni: chi ti capitava, ti capitava male stasera. Rabiot è un fenomeno, è forte tecnicamente, è forte fisicamente, non gli puoi lasciare mezzo metro: la sua carriera parla per lui, quindi è fortissimo".