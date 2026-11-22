Amorim: "Vogliamo che Rabiot rimanga. Uno dei migliori che ho allenato"

Le parole al miele di Ruben Amorim su Adrien Rabiot, calciatore decisivo di questo Milan

Parole al miele di Ruben Amorim all'indirizzo di Adrien Rabiot, anche oggi decisivo e travolgente nella vittoria del Milan contro il Frosinone per 5-1. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport 24, al tecnico rossonero è stata fatta una domanda specifica sul centrocampista francese e la risposta è stata carica di stima. L'estratto delle parole di Amorim qui di seguito.

Rabiot uno dei migliori che ha mai allenato?

"Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al PSG: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po' più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento"