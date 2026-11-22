News Cisse a DAZN: "Non sono neanche alla metà del mio potenziale. Sempre una grande emozione segnare"

Le dichiarazioni di Alphadjo Cisse nel post partita di Milan-Frosinone

Nel post partita di Milan-Frosinone Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare gol e vittoria contro la formazione ciociara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sapevi che non eri in fuorigioco?

“All’inizio ho pensato lo fosse. Poi un po’ che lo stavano controllando ho pensato non lo fosse”.

Sei il capocannoniere del Milan…

“La rovesciata era una mia specialità, ora non lo è più. Speriamo possa succedere. È sempre una grande emozione segnare, voglio aggiungere anche qualche assist. L’importante erano i 3 punti e li abbiamo conquistati”.

A che punto sei della tua crescita?

“In questo momento non sono neanche alla metà. Forse ancora più basso. C’è ancora tanto lavoro da fare per diventarlo. Però sono nel posto giusto e speriamo di diventarlo”.

Ci hai mai pensato se tu fossi andato al PSV?…

“Meglio che non ci penso. Diciamo che con la mia famiglia ho sempre preso decisioni giuste e un ringraziamento va a loro, al mister, ai compagni, e sono al posto e sulla strada giusta”.

Quanto vi sta proteggendo Amorim

“Percorso è parola giusta, perché abbiamo cambiato allenatore, non è mai semplice. Siamo una grande squadra, con tanti campioni. Il lavoro è ancora tanto. Il Milan ci protegge sempre e questo per me è molto importante”.