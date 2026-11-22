News Amorim a DAZN: "È stata una bella serata per noi. Ecco perché Cisse e non Camarda oggi..."

Le dichiarazioni di Amorim nel post partita di Milan-Frosinone

Nel post partita di Milan-Frosinone Ruben Amorim ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi ai microfoni dei colleghi di DAZN. DI seguito le sue dichiarazioni.

Si capisce che i 5 gol del Milan sono molto simili, lei nel pre partita ce lo aveva detto…

“Si. Abbiamo un piano in partita e i giocatori credono in questo. I gol aiutano loro a crederci, ma hanno fatto molto bene cosa volevamo fare. Sapevamo che con la velocità che abbiamo potevamo fare delle transizioni con i vari Rabiot, Moreira, Pulisic. Abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare in base all’avversario ed è stata una bella serata per noi”.

Questo è il percorso di cui tanto ci parli?

“Penso che questo è importante. Stiamo costruendo i principi, e oggi sapevamo che il Frosinone marcava uomo a uomo. Pulisic ha cambiato tanto la posizione perché sapevamo che l’avrebbero seguito, creando quindi spazi. Credo che abbiamo da lavorare sui nostri principi, e tutti i giocatori devono capire tutte le posizioni in campo per cambiare le caratteristiche. Ho visto tante cose da migliorare, ma ci siamo attenuti al piano, ed è questa la cosa più importante”.

Ramos non voleva uscire? Che cosa le dava oggi Cisse e non Camarda?

“Non abbiamo speso tanti minuti vicino l’area di rigore, era dietro. Oggi eravamo a 40 metri dalla porta e Cisse era perfetto per questo. Per questo non ho messo dentro Camarda per Ramos, mi serviva uno che corresse all’indietro. Sull’esultanza? Era molto importante. Non ho notato che avesse segnato Ramos, per me l’importante era il doppio vantaggio per controllare il gioco. Poi con il 2-0 sapevamo che il Frosinone si sarebbe alzato, e che quindi avremmo ottenuto del vantaggio da questo”.