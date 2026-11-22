News Rabiot a DAZN: "Ci stiamo divertendo tutti. Ramos? Non tutti lo capiscono, ma fa un lavoro incredibile"

Le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel post partita di Milan-Frosinone

Nel post partita di Milan-Frosinone, partita vinta dalla formazione di Ruben Amorim per 5 a 1, Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di DAZN nell'immediato post partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "In queste ultime partite quando facciamo questo gioco, quando siamo così attenti e riusciamo a fare quello per il quale lavoriamo in allenamento, penso che ci stiamo divertendo tutti, anche stasera. Abbiamo creato tanto, abbiamo fatto tanti gol. Quello che dobbiamo avere in testa è avere piacere di giocare insieme”.

Perché non hai calciato sul primo gol?

"Volevo far segnare Pulisic, però è tornato veloce il difensore. È vero che potevo calciare, ma provo più piacere a fare assist piuttosto che fare gol. Però l’assist l’ho fatto dopo”.



Su Gonçalo Ramos

“Fa un grandissimo lavoro. Non tutti lo capiscono, ma fa un lavoro incredibile. Quando noi ci inseriamo e facciamo gol è anche merito. Poi che segni lui proviamo piacere, anche perché gli dà fiducia. Bene per noi e lui, per tutti”.