Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Frosinone: rossoneri al quarto posto
Dopo Milan-Frosinone, partita terminata con il risultato di 5-1 per il Diavolo, ecco la classifica aggiornata di Serie A, con i rossoneri che hanno superato nuovamente il Como e sono tornati al quarto posto:
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Milan – 27 punti (12)
5. Como – 26 punti (12)
6. Juventus – 21 punti (12)
7. Frosinone – 20 punti (12)
8. Napoli – 18 punti (12)
9. Bologna – 18 punti (12)
10. Genoa – 16 punti (12)
11. Cagliari – 16 punti (12)
12. Torino – 14 punti (12)
13. Atalanta – 14 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (12)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (12)
20. Udinese – 6 punti (12)
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