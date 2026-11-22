News Nel finale di Milan-Frosinone, qualche problema per Pavlovic: il punto

Qualche problema per Strahinja Pavlovic a livello fisico nel finale di Milan-Frosinone: il punto

Nei minuti finali di Milan-Frosinone, sul 5-1 e a risultato ormai ampiamente acquisito, sia gli inviati di Sky Sport che quelli di Dazn hanno rilevato alcuni problemi per un giocatore del Milan. Si tratta del difensore Strahinja Pavlovic, subentrato a una ventina di minuti dal termine.

Per Sky Sport e Dazn, il difensore serbo, recuperato in extremis in settimana, avrebbe accusato dei giramenti di testa nel finale della gara, con i ritmi appunto più bassi. Al triplice fischio il calciatore è stato visto andare subito a sedersi in panchina. Da valutare nel post-gara se si tratta solamente di un caso isolato e se Amorim può stare tranquillo, come anche il calciatore stesso.