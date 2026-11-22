Milan-Frosinone 5-1: manita rossonera a San Siro. Ora testa subito all'Europa League

Questo il racconto del match che si è giocato stasera a San Siro e che ha visto trionfare il Milan contro il Frosinone

Il Milan doveva rispondere ai successi delle altre squadre in lotta per i primi quattro posti e lo ha fatto con una bella e larga vittoria contro il Frosinone per 5-1: Diavolo in vantaggio dopo appena 4' grazie ad un autogol di Calvani, poi al 19' è arrivato il raddoppio di Ramos su assist di Rabiot. La squadra di Alvini non è venuta a Milano per fare da spettatrice e al 25' ha accorciato le distanze con Masini. Ad inizio ripresa ecco la terza marcatura milanista di Jashari, poi Cisse e Pulisic hanno chiuso definitivamente il match.

Bella partita del Milan contro un Frosinone che ha giocato a viso aperto, ma ha lasciato parecchie praterie che il Diavolo ha sfruttato alla grande con tante ripartenze micidiali. Con questi tre punti, i rossoneri superano di nuovo il Como in classifica e tornano al quarto posto. Ora la formazione di Amorim dovrà concentrarsi subito sulla trasferta di giovedì in Europa League in casa dell'Olympiacos. Se in Serie A il Milan sta andando bene, lo stesso non si può dire nella coppa europea.