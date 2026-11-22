Primo Piano Milan-Frosinone 5-1, voti e pagelle: Rabiot domina, 8. Pulisic e Moreira devastanti

Il Milan travolge il Frosinone 5-1: Rabiot è il migliore in campo, Pulisic firma un gol meraviglioso. Ecco tutti i voti e le pagelle dei rossoneri.

Il Milan vince per 5-1 contro il Frosinone e sale a quota 27 punti in classifica. Un successo rotondo, importante, serio e che regala segnali importanti di come questa squadra si stia iniziando a divertire e a divertire.

MILAN-FROSINONE 5-1, VOTI E PAGELLE

Maignan 6.5

Chiamato alla prima parata seria dopo novanta secondi: vola a mettere in angolo il tiro di Masini deviato da Diawara. Attento su Kvernadze.

Gila 7

Kvernatdze, nel primo tempo, lo fa soffrire. Poi gli prende le misure e nel secondo tempo, con una super chiusura su Tchato, alza il suo voto in pagella anche grazie a un altro salvataggio nel finale.

De Winter 6

Buca in maniera abbastanza importante prima il pallone e poi la marcatura su Masini in occasione del gol del 2-1 ospite. Anche nel secondo tempo buca un paio di uno contro uno che portano il Frosinone in zona calda.

Diawara 6.5

Dei due della coppia centrale è quello che sembra essere più solido. Fa le cose semplici ed efficaci. Detto niente. (dal 71’ Pavlovic 6: rimette minuti nelle gambe)

Bartesaghi 6

Amorim lo toglie a fine primo tempo a coronamento di una prestazione poco convincente. Spesso saltato dal diretto avversario, in fase offensiva sbaglia dei tempi delle giocate. L’unica corretta è per Gonçalo Ramos, che però cicca la conclusione. (dal 46’ Jashari 6.5: ad uno dei primi palloni che tocca, impallina Palmisani per il gol del 3-1 che è bellissimo a livello stilistico. Primo gol ufficiale con la maglia del Milan).

Musah 6.5

Partiamo dalla diagonale al minuto 50 con la quale evita il gol del 3-2 del Frosinone: lettura perfetta, da difensore consumato. Il tutto perché Amorim è costretto a metterlo da terzino. (dal 71’ Estupinan 6: fa il suo).

Modric 7

L’azione dell’autogol di Calvani nasce da una sua palla che nemmeno ChatGPT potrebbe creare. Legge con due tempi di gioco il movimento lungo di Rabiot e lo serve al millimetro mettendolo davanti a Palmisani. Detta il ritmo della manovra, regalando sprazzi di classe pura.

Moreira 7.5

Quando parte, è letteralmente imprendibile. Il Milan attira spesso il Frosinone e si fa attaccare alto per andare alla riconquista e correre a campo aperto. Roba che per lui è pane quotidiano. Offre la palla per il gol del 4-1 di Cisse.

Rabiot 8

Genera il gol del vantaggio attaccando Calvani alle spalle e poi generandone l’autogol, ma aveva tagliando letteralmente in due il sistema difensivo ciociaro sulla palla clamorosa di Modric. Si rifà al 20’ quando mette Ramos a tu per tu con Palmisani per il 2-0. Lo trovi ovunque nella metà campo avversaria, ma anche senza palla fa robe serie e importanti. Assiste anche Jashari sul suo gol.

Pulisic 7.5

Qualche uno contro uno, viene spesso a legare il gioco offensivo facendo il muretto per consentire ai compagni di attaccare la profondità. Recupera molti palloni e poi avvia la transizione del gol del 4-1, mandando in campo aperto Moreira. Ad una certa decide di attivare la modalità “Diventa un mito”: prende la palla, si fa cinquanta metri palla al piede e poi scavetta Palmisani per il 5-1. (dall’81’ Hutchinson sv).

Gonçalo Ramos 6.5

Ritrova il gol dopo trentacinque giorni e la sua esultanza è rabbiosa e giustificata. Si fa trovare pronto nel raccogliere l’assist di Rabiot a chiusura di una transizione perfetta che era stata avviata da Musah, condotta da Moreira e rifinita da Adrien. Bartesaghi gli aveva messo un’altra palla interessante, ma lui buca il tiro. Si prende gli applausi di San Siro al momento del cambio. (dal 51’ Cisse 6.5: la posizione di centravanti, questa sera, è baciata dal gol. Bravo a rimanere in gioco sull’assist di Moreira e a freddare Palmisani per il 4-1 milanista).

Allenatore

Amorim 7.5

La partita di ripresa post nazionali è sempre un’incognita, ma lui la prepara benissimo. Il Milan gioca bene, a tratti benissimo e punisce il Frosinone nella sua voglia di rimanere a guardia bassa. Riceve risposte confortanti dai titolarissimi, qualcosa di meno dai due sotto la sufficienza. Ma la sensazione da fuori è che, finalmente, questa squadra stia iniziando a divertirsi, assimilando e applicando concetti che si erano visti a sprazzi.