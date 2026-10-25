Primo Piano Udinese-Milan 0-2, voti e pagelle: Bartesaghi e Pulisic da 7, tanti 6.5

Udinese-Milan 0-2, una vittoria importante per il morale dei rossoneri dopo la pessima prestazione europea di giovedì sera a Bournemouth. In gol sono andati Christian Pulisic, su assist di Luka Modric, e Omari Hutchinson, bravo a ribadire alle spalle di Okoye un tiro di Jashari respinto corto dal portiere dei friulani.

UDINESE-MILAN, VOTI E PAGELLE

Maignan 6

Reattivo sull’occasione di Davis all’80’: il nove dell’Udinese calcia di piatto, ma lui è concentrato e prende un pallone che poteva diventare la genesi di una nuova sofferenza nel finale.

Tomori 6.5

Primo tempo molto dinamico per Fik, che ora fa il quarto di difesa e ora quello di centrocampo. Serve un grande assist verso Bartesaghi, ma Pulisic si traveste da difensore dell’Udinese e toglie la palla al compagno. Anche nel secondo tempo spinge bene. (dal 72’ Musah 6: entra bene e amministra i palloni che gioca).

De Winter 6

Serata tutto sommato tranquilla per lui e Pavlovic. Davies non è un problema.

Pavlovic 6

Se aveva bisogno di una serata più tranquilla, è stato accontentato.

Diawara 6.5

La mossa a sorpresa di Amorim, regala una prestazione solida. L’Udinese lo tira fuori dalla posizione solo una volta, nel secondo tempo. Per tutta la gara fa cose semplici ed efficaci.

Hutchinson 6.5

Il gol dello 0-2 rianima una prestazione che, fino a quel momento, non era apparsa scintillante. Eppure è pronto a credere di poter arrivare prima degli altri sulla respinta di Okoye sul tiro di Jashari. Primo gol con la maglia del Milan, un qualcosa che potrà mettere a referto per la vita. (dal 72’ Loftus-Cheek 5.5: la speranza è sempre l’ultima ad alzare bandiera bianca, ma anche in una gara in controllo, non impatta. Esce per infortunio. Dal 90’ Comotto: sv).

Modric 6.5

La palla che disegna per il gol di Pulisic è perfetta. Perché coglie impreparata tutta la linea dell’Udinese e premia lo scatto dello statunitense che, successivamente, fa tutto il resto. Il prosieguo della partita è da direttore d’orchestra, con anche una grande corsa all’indietro su una ripartenza friulana.

Jashari 6.5

Sa che deve fare il gregario di Modric e si assume il compito. Amorim gli chiede maggior personalità quando ha la palla tra i piedi. Importante, nel primo tempo, nella fase di non possesso con anche una bella diagonale nel finale della prima frazione. Genera il gol dello 0-2: diagonale mancino forte, che Okoye vede sbucare all’ultimo e respinge male e sul rimbalzo, c’è Omari per fare gol.

Bartesaghi 7

Martella l’Udinese, con continui inserimenti che mettono in crisi la fase difensiva friulana. Pulisic prima lo ostacola e gli impedisce di segnare il gol dello 0-2 su grande palla di Tomori, poi lo mette davanti a Okoye, ma non tira di prima. All’ora di gioco, è lui a mettere Pulisic davanti a Okoye, con il portiere dell’Udinese che tiene in piedi lo 0-1. Ha gamba e voglia e si vede. Si prende la standing ovation. (dall’85’ Cisse sv).

Pulisic 7

Fa un gol bellissimo, che nasce dallo stop perfetto a controllare il lancio perfetto, da punizione, di Modric. Nonostante avesse perso equilibrio, è lesto a riprendere la posizione giusta e a metterla dentro. Si mette la maglia friulana quando ostacola Bartesaghi, togliendogli il gol dello 0-2, su palla perfetta di Tomori. Quando lo strumento del gioco è tra i suoi piedi, dà sempre la sensazione di poter fare quello che vuole. Bartesaghi gli offre la palla dello 0-2, stoppato da Okoye.

Gonçalo Ramos 5.5

Okoye gli nega il gol con una paratissima. Runjaic gli mette due uomini addosso e lui fa un po’ di fatica a divincolarsi. Però il test fisico per il polpaccio è superato. (dal 90’ Camarda sv).

Allenatore

Amorim 6.5

Non era facile preparare una partita così, con i forfait di Gila, Rabiot e Moreira e dopo la nottataccia di Bournemouth. È bravo a individuare i punti deboli dell’Udinese e a proporre Bartesaghi più avanzato, con Davide che fa una grande prova. E in campionato rimane imbattuto.

