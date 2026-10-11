Primo Piano Sassuolo-Milan 1-1, voti e pagelle: Gila migliore in campo. Ramos e Pulisic male

Un Milan non brillante pareggia per 1-1 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il gol di Adrien Rabiot non basta alla squadra di Amorim per incanalare la partita sui binari giusti. E così arriva il pareggio del Sassuolo, che è rimasto sempre dentro la gara.

Sassuolo-Milan, voti e pagelle

Maignan 6.5

Attento in uscita bassa su Matic. Para bene il diagonale di Bowie che si era trovato libero di calciare da buona posizione. Sul gol del Sassuolo non può farci davvero niente.

Gila 6.5

Per completezza della prestazione, il migliore del Milan. Annienta Laurienté, fa ripartire l’azione quando recupera palla velocemente e ha un atteggiamento che dovrebbe essere preso ad esempio da tutta la squadra.

Gabbia 6

Nei 20’ che gioca, non ha grandi grattacapi. Poi esce in barella per un problema al flessore che preoccupa e non poco. (dal 20’ De Winter 6: tiene bene Esposito prima e Bowie poi).

Pavlovic 6

Qualche errorino in più rispetto a Gila, ma sempre grande abnegazione e voglia di proporsi anche in fase offensiva, dove si trova anche a fare il centravanti. Tiene a bada Berardi.

Estupinan 5.5

Rimane negli occhi la chiusura voltante che fa nel primo tempo, ma i suoi quarantacinque minuti sono conditi di errori piccoli, medi e grandi che ne guastano la partita. Tanto è vero che Amorim sacrifica lui nell’intervallo per mettere Modric. (dal 46’ Modric 6: con il passaggio al 3-4-2-1, il croato sale in cabina di regia e cerca di dare un po’ più di verve a una manovra che, per attitudine della squadra, è molto poco ficcante).

Musah 5.5

Si trova a dover fare i cambi di gioco nel primo tempo e alcuni gli riescono anche bene. Tuttavia, è in ritardo in occasione del gol del pareggio di Odenthal. L’uomo, lì, era suo. (dal 78’ Jashari sv).

Rabiot 6.5

Il gol è una fiammata improvvisa che ustiona la partita. Una botta clamorosa sul primo palo che batte Muric e sembra indirizzare la gara sui canali rossoneri. Nei primi quarantacinque minuti non è incisivo come ci si sarebbe aspettati.

Chukwueze 5.5

Mette dentro un solo cross degno di nota, quello che Ramos spizza senza dare potenza e che Muric mette in angolo. Pulisic lo serve sulla corsa dopo il pari del Sassuolo, ma non arriva con i tempi giusti per fare gol. (dall’85’ Hutchinson sv).

Pulisic 5

Prova incolore dello statunitense che va al ritmo della squadra, ovvero un ritmo e un andamento lento. L’unico segnale di risveglio è il filtrante per Chukwueze, ma è troppo poco. (dal 78’ Cisse sv).

Moreira 6

Ritmo, intraprendenza e anche un po’ di imprecisione. Però è uno dei pochi che ha l’atteggiamento corretto nell’attaccare la fase difensiva del Sassuolo. Mette dentro qualche pallone interessante, ma i compagni non riempiono l’area.

Gonçalo Ramos 5

Un ritorno in Italia molto brutto per l’ex Psg. Che fa una fatica impressionante a prendere posizione per quello che dovrebbe, ovvero quella della punta d’area. Lo si trova troppo spesso su altre zolle. E questo non va per niente bene.

Allenatore

Amorim 5.5

Ritorno dalla sosta brutto per il Milan, con un passo indietro importante a livello di prestazione di squadra. Forse ha fatto cambi tardivi, di certo c’è che l’attitudine della squadra è stata – per larghi tratti – non accettabile.