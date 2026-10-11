Amorim a Sky: "Vedremo se la difesa sarà a 3 o a 4. Non sono preoccupato da Ramos"

Le dichiarazioni complete ai microfoni di Sky Sport 24 di Ruben Amorim, tecnico del Milan, prima della partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia

Il tecnico rossonero Ruben Amorim, in occasione della prima partita del Milan dopo la lunga sosta per le Nazionali in casa del Sassuolo, è intervenuto nel pre-gara ai microfoni di Sky Sport 24 per offrire le sue impressioni sulla sfida che attende il Diavolo. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Il Milan 4 anni fa vinceva qui l'ultmo Scudetto. Ti piacerebbe riportare il Milan a quel livello?

"Si me lo hanno detto e mi hanno detto che è uno stadio difficile. C'è stata qualche difficoltà negli ultimi anni. Oggi è una stagione diversa, vogliamo vincere, giocare bene e continuare il nostro percorso"

Il Milan vuole capire il suo livello?

"Con il Milan tutto è importante, anche ogni singola sessione di allenamento vogliamo farla bene. Questo è l'onere di giocare in una squadra come il Milan"

Da dove nasce Gila un po' più largo?

"Vedremo se la difesa sarà a 4 o 3: durante la partita i giocatori sono gli stessi e l'importante è essere aggressivi, non è il modulo ma l'approccio e la mentalità che metti su ogni singolo pallone. Dobbiamo dare il massimo su ogni singola palla"

Ha parlato con Ramos?

"Ho parlato con la squadra e con qualche singolo. Non sono preoccupato dei gol di Gonçalo, sta facendo un ottimo lavoro: dobbiamo migliorare come squadra, se miglioramo come squadra chiunque farà più gol"