Finalmente il Milan! Le mosse di Cardinale. Mancano 2 figure...

La ripresa del campionato è stata un po' come l'arrivo del Natale per i bambini. La pausa è stata davvero troppo lunga, da non ripetere più con questa formula: tant'è che oggi sembra quasi l'inizio di una nuova stagione. Col Sassuolo, lo dice la tradizione, non è mai gara facile. Per il Milan sarebbe importantissimo riprendere con una vittoria, che darebbe morale e ulteriore fiducia, fondamentali soprattutto quando c'è un percorso di crescita di una squadra nuova. Al Mapei c'è stata anche la gioia più grande, per chi ha il popolo rossonero, da 15 anni a questa parte. L'ultimo scudetto vinto, da quale è passato troppo tempo.

A questo proposito, citando Cardinale "Il Milan era al vertice, poi cosa è successo?", la domanda calzerebbe a pennello anche rispetto al successo del 2022. Poi è arrivato il Proprietario americano, per cui l'attuale, lo ricordiamo, è il quinto anno di gestione, non il primo. La notizia dell'aumento di capitale da 50 milioni di euro, scritta ieri dall'ottimo Iaria sulla Gazzetta, ha sicuramente stupito. Trattasi di notizia positiva. Che cosa significherà col tempo, lo scopriremo. Se sarà un piccolo passo verso un futuro migliore, lo diranno i fatti. Ma, ripeto, è una notizia positiva per il Milan.

Nel frattempo serve accelerare nella ricerca dell'Head of Football: figura che manca e che serve anche a Milanello, come supporto a tecnico e a squadra. Non solo. Cardinale dovrà lavorare e non poco anche sul peso politico del Club, oggi pressoché nullo. Tra il Milan e l'Inter c'è un vero e proprio abisso.

Andiamo sul campo. C'è enorme curiosità su quello che sarà il rendimento di Goncalo Ramos dopo la straordinaria parentesi col Portogallo in cui ha realizzato una rete ogni 92 minuti. Parliamo di un giocatore forte, che ha qualità evidenti. Ora sta ad Amorim valorizzarle, mettendolo nelle condizioni di rendere al meglio. Nelle prossime partite ci sarà sicuramente spazio anche per il giovane Camarda. Sarà un mese cruciale anche per lui. In base alle risposte che darà, poi serviranno riflessioni e decisioni a gennaio, eventualmente anche sul suo futuro.

Il possibile arrivo di Endrick dal Real Madrid sicuramente permetterebbe di vivere con più serenità guardando al reparto. Resto un po' dubbioso sull'altro obiettivo, per la difesa, Goncalo Inacio. Nello Sporting gioca costantemente da braccetto. Ma su questo alzo le mani: Amorim lo conosce meglio di tutti noi e sa che cosa gli serve davvero.