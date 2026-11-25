Cassano attacca: "Sapete chi non voleva assolutamente al Milan Cisse? Due persone: Tare e Allegri". Ma le date non tornano

Antonio Cassano ha parlato nell'ultima puntata di Viva El Futbol di Alphadjo Cisse

Antonio Cassano, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol su Alphadjo Cisse, una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione di Serie A: "Lo sai chi l'ha mandato via che non lo voleva assolutamente (al Milan, ndr) l'anno scorso? Due persone: Allegri e Tare. Ricordo alla gente milanisti, ai tifosi, che l'anno scorso Tare e Allegri hanno detto che questo non poteva giocare in Serie A né tanto meno al Milan. Quando lo hanno visto gli hanno detto che non poteva stare al Milan.

Invece è tornato e sta facendo benissimo. Sono contento per questo ragazzo qua. Per disperazione hanno detto che l'hanno mandato via questo ragazzo qua. Sia Tare che Allegri che mi smentissero!!!".

In realtà Cisse è stato acquistato dal Verona durante la finestra di mercato invernale 2026 e contestualmente gli è stato permesso di proseguire la stagione in prestito al Catanzaro. Lo stesso Cisse ha poi rivelato che questo aspetto dell'affare lo ha spinto ulteriormente a scegliere i rossoneri e non il PSV.