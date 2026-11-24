Europa League, ecco quanti punti servono ai rossoneri per qualificarsi ai play-off: e giovedì c’è la bolgia di Atene
Congelato momentaneamente il campionato dopo l'ultima vittoria casalinga per 5-1 contro il Frosinone, per i rossoneri è tempo di concentrarsi sull'Europa League. La classifica è di quelle veramente brutte da guardare: il Milan si trova alla 29° posizione con soli 3 punti conquistati al giro di boa della League Phase. La situazione è negativa, sì, ma non irrecuperabile. A quattro giornate dalla fine appare ormai molto difficile l'accesso diretto agli ottavi di finale, al contrario invece i play-off rimangono ampiamente alla portata.
Ma quanti punti servono al club meneghino per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale nel doppio confronto dei play-off? Considerando la classifica attuale, i rossoneri potrebbero entrare nelle prime 24 posizionil con 9 punti. Attualmente l'ultima posizione utile è occupata dallo Sturm Graz (24°) che insieme a Hoffenheim (23°) e Sparta Praga (22°) sono a 4 punti. 9 punti però, potrebbero anche non bastare in caso di determinate combinazioni quindi, per stare sicuri, ai rossoneri servono ancora due vittorie ed un pareggio nelle prossime 4 per non rischiare un primo grosso fallimento stagionale.
EUROPA LEAGUE: PROSSIME PARTITE MILAN
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