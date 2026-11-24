Europa League, ecco quanti punti servono ai rossoneri per qualificarsi ai play-off: e giovedì c’è la bolgia di Atene

Giovedì sera il Milan affronterà l’Olympiacos nella quinta giornata di Europa League. Ecco quanti punti deve fare il Milan per passare

Congelato momentaneamente il campionato dopo l'ultima vittoria casalinga per 5-1 contro il Frosinone, per i rossoneri è tempo di concentrarsi sull'Europa League. La classifica è di quelle veramente brutte da guardare: il Milan si trova alla 29° posizione con soli 3 punti conquistati al giro di boa della League Phase. La situazione è negativa, sì, ma non irrecuperabile. A quattro giornate dalla fine appare ormai molto difficile l'accesso diretto agli ottavi di finale, al contrario invece i play-off rimangono ampiamente alla portata.

Ma quanti punti servono al club meneghino per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale nel doppio confronto dei play-off? Considerando la classifica attuale, i rossoneri potrebbero entrare nelle prime 24 posizionil con 9 punti. Attualmente l'ultima posizione utile è occupata dallo Sturm Graz (24°) che insieme a Hoffenheim (23°) e Sparta Praga (22°) sono a 4 punti. 9 punti però, potrebbero anche non bastare in caso di determinate combinazioni quindi, per stare sicuri, ai rossoneri servono ancora due vittorie ed un pareggio nelle prossime 4 per non rischiare un primo grosso fallimento stagionale.

EUROPA LEAGUE: PROSSIME PARTITE MILAN

26/11/2026 Olympiacos - Milan

10/12/2026 Milan - Sunderland

21/01/2027 Levski Sofia - Milan

28/01/2027 Milan - FC Ararat-Armenia