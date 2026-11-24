Ordine su Amorim: ”Altra dimostrazione della sua bravura nel preparare le partite, ecco dove deve migliorare il Milan”

Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Questo un estratto delle sue parole.

“Ha offerto un’altra prova della propria abilità nel preparare le partite studiando le caratteristiche del rivale, sarà bene che si dedichi - col contributo del mercato di gennaio - anche a migliorare la resa difensiva del suo Milan. Per reggere il confronto con i rivali che puntano alla zona Champions - e quest’anno ce ne sono in numero maggiore - bisogna cancellare l’affanno e il panico conosciuto nel primo tempo dinanzi agli attacchi del Frosinone".