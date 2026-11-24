Sabatini non ha dubbi: “Per il Milan è stato un luna Park, il Frosinone ha sbagliato partita”

Sandro Sabatini ha commentato e analizzato la netta vittoria dei rossoneri sul Frosinone per 5-1.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato e analizzato la netta vittoria dei rossoneri sul Frosinone per 5-1. Di seguito un estratto delle sue parole.

“È stato un luna park per il Milan, una serata in cui giocare tutti uno contro uno a campo aperto, il titolare più forte arriva davanti al portiere — il povero Palmisani — e segna. È andata così, ma con questo non voglio sminuire i meriti del Milan, perché sono sotto gli occhi di tutti: ha sfruttato nel migliore dei modi una tattica, quella del Frosinone, che quantomeno è discutibile. Non uso aggettivi che non ci stanno, da me non sentirete mai 'ridicolo' o robe del genere, però se il Frosinone pensa che si giochi così a calcio — come ha fatto contro il Milan, come immagino per le partite che avevo visto non aveva invece fatto nelle precedenti undici giornate, ecco, se il Frosinone pensa che sia questo giocare a calcio, secondo me sbaglia”