Ordine sicuro: “Moreira e Rabiot fanno la differenza, il francese un vero leader”
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Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1
Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.
“A leggere il 5-1 finale può sembrare una semplice passeggiata dell’attacco rossonero: date retta a un vecchio cronista, non è andata esattamente così. La differenza, alla fine, è stata scavata dall’abilità tecnica, dalla velocità di Moreira e dalla generosità di Rabiot nel servire un paio di cioccolatini da scartare a Ramos e Jashari come sa fare non un centrocampista di lotta e di governo ma un vero leader, dentro e fuori dal campo”.
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