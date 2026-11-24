Ordine sicuro: “Moreira e Rabiot fanno la differenza, il francese un vero leader”

Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.

“A leggere il 5-1 finale può sembrare una semplice passeggiata dell’attacco rossonero: date retta a un vecchio cronista, non è andata esattamente così. La differenza, alla fine, è stata scavata dall’abilità tecnica, dalla velocità di Moreira e dalla generosità di Rabiot nel servire un paio di cioccolatini da scartare a Ramos e Jashari come sa fare non un centrocampista di lotta e di governo ma un vero leader, dentro e fuori dal campo”.