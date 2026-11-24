Cassano: "Tresoldi mi piace da impazzire, ma si dovrebbe cambiare modulo. Endrick può fare il centro-destra"

Antonio Cassano, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando le opzioni in attacco per il calciomercato del Milan.

Antonio Cassano, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando le opzioni in attacco per il calciomercato del Milan: "Da quello che stiamo vedendo, il lavoro dell'allenatore è fantastico: l'allenatore è forte, come parla, come allena, come fa rendere la squadra, niente da dire. Lui vuole giocare con un attaccante e due mezze punte".

CASSANO VOTA PER TRESOLDI

Cassano si è soffermato sul duello per l'attacco del Milan tra Endrick e Tresoldi: "A me piace da impazzire Tresoldi, mi piace da impazzire Tresoldi, però significa che in quel caso là devi cambiare, devi cambiare ovviamente il tipo di modo di giocare. Se vai a prendere un centravanti è perché vuoi sostituire Gonçalo Ramos, che per me è un campionissimo: per me Gonçalo Ramos gioca, punto. Poi, se devi andare a prendere un altro tipo di giocatore, già Endrick è un giocatore che da centro-destra può giocare. Da centro-destra può giocare, Endrick andrebbe bene.

Però, in questo momento qua non lo so: io andrei a prendere più un difensore di un certo livello e un esterno, soprattutto a sinistra, anche se Musah sta facendo molto bene. In questo momento qua devi buttare un paio di pezzi per volta. In questo momento qua, se devo andare a prendere un attaccante, o vado a prendere Tresoldi, però cambio il modo di giocare. Però Tresoldi, da quello che dicono, devi andare sui sessanta-settanta milioni. Questo, ti ripeto, non lo so: o vai a prendere Endrick, che può fare il centro-destra, oppure vuoi andare eventualmente a prendere un altro centro-sinistra con Pulisic centro-destra, dove a Dortmund giocava, però Rabiot non lo puoi più sfruttare, come diceva Amorim, da, tra virgolette, finta mezza punta, chiamiamolo come vogliamo, e lo abbassi con Modric. Altrimenti devi continuare così.”