Montella: "Tifavo Milan. Berlusconi pensava di avere i Palloni d'Oro, Kalinic lo scelsi io. Non ho mai creduto a CR7 al Milan"

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Come è andata al Milan?

“È stata anche lì un'esperienza fantastica, è stato il mio sogno. Adesso da professionista è un po' diverso, ma quando avevo tredici anni ero tifoso di quel Milan e di Maradona. Mio fratello grande mi ha portato due volte a vedere il Napoli di Maradona contro la Lazio e contro il Verona in Curva Sud, dove mi ha fatto entrare nel settore del Napoli. Maradona segnò tre gol sia contro la Lazio sia contro il Verona... Nonostante questo, il mio idolo era Van Basten perché era attaccante: studiavo lui e sognavo di diventare come lui, ed ero milanista. Del Milan sapevo qualsiasi cosa, quindi per me è stata un'emozione incredibile arrivare al Milan".

Com'era il rapporto con Berlusconi?

"A Berlusconi piaceva parlare di calcio, gli piaceva dare suggerimenti anche quando l'allenatore era un po' fuori contesto in quel momento, perché lui aveva sempre la mentalità di avere Van Basten centravanti — Pallone d'Oro — e in panchina il sostituto, Papin. Questo me lo ricordo benissimo: lui voleva che giocassimo con due punte e io cercavo di tamponare per mesi (gli attaccanti erano, Kalinie e André Silva). È difficile perché io facevo le formazioni, è difficile sbagliare formazione perché io me le ricordo tutte. Ero tifoso del Milan, quindi il titolare era Van Basten e la riserva era Papin, entrambi Palloni d'Oro. Quindi, gli dicevo, 'Se lei mi compra qualche giocatore così, stia tranquillo che li faccio giocare tutti e due'".

10 anni fa arrivava la Supercoppa a Doha.

"È stato un anno in cui siamo tornati in Europa, credo fossero due o tre anni che il Milan non ci andava, ed era qualcosa di nuovo all'epoca. Abbiamo vinto un trofeo, piccolo: proprio qualche sera fa ho vistoa cena Galliani e me l'ha ricordato e lo ricordo perfettamente. Ecco, se devo dire, ho trovato un dirigente all'epoca perfetto, perché quando accompagnava qualche aneddoto su queste pressioni, stava sempre dalla mia parte, mi lasciava autonomia totale nelle scelte. Mi ha aiutato dal numero dei collaboratori a nuove cose: qualsiasi cosa chiedessi, era sempre dalla parte dell'allenatore. E quindi per me è stato un dirigente incredibile, che in quella fase lì, in quel cambio lì, è stato fondamentale anche per ottenere quei piccoli risultati, soprattutto dopo il grande Milan di Berlusconi. Noi meritavamo di vincere anche durante i tempi regolamentari: avevamo avuto alcune opportunità facili per chiuderla, poi siamo arrivati ai rigori. Gigio parò il rigore a Dybala, che calciò bello forte, ma lui la porta gliel'ha riempita".

Poi c'è stato il mercato delle cose formali...

"Io dall'inizio era un po' preoccupato perché c'è questa mania di esternare tutto, di — insomma — quasi pubblicitario più che altro, quindi era un po' preoccupato. In teoria c'era condivisione, almeno così si palesava, ma non potevo tirarmi indietro quando in realtà non era sempre così. E quindi alcune volte c'erano dei calciatori per cui non ero neanche stato consultato, che arrivavano e che poi dicevano 'È stato condiviso': quando sei lì non puoi dire diversamente. Sicuramente, quando si costruisce una squadra e hai il budget, la prima cosa che fai è: il portiere ce l'avevamo, prendo un centravanti, ci manca il centravanti. Nella scelta di tutto era rimasto il centravanti, con un budget — se non ricordo male — sui quindici-venti milioni. E quindi poi Kalinić... lui sì, l'ho scelto io perché quello era il budget. Quindi la nostra, diciamo, seconda scelta di attaccante fu pagato trentotto milioni, se non ricordo male, che era André Silva, e il primo attaccante fu la metà. E quindi, se non ricordo male, si è creato un equivoco di questo tipo, con tanti cambi, che poi in quella fase non giocavamo neanche male per avere, credo, quindici giocatori nuovi. Avevamo ancora Calhanoglu che non stava bene, che veniva da sei mesi di inattività per squalifica, se non ricordo male: quindi, nel contesto, era in costruzione la squadra; non eravamo in linea con gli obiettivi dello scudetto che erano stati proclamati, ma sicuramente per un processo di crescita eravamo assolutamente in linea".

Chi avresti preso?

"All'epoca forse stavamo trattando Aubameyang, se non ricordo male"

Cristiano Ronaldo, si parlava anche di lui: ci credevi?

“No, non credevo: anzi, proprio per nulla".

Avevi contatti con la proprietà cinese?

"Siamo andati lì, erano proprietari. Col senno di poi magari diverso, però allora non erano, come dire, nocivi".