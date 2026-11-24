Milan, domani ulteriori accertamenti per Strahinja Pavlovic

Secondo La Gazzetta dello Sport, domani Strahinja Pavlovic si sottoporrà ad ulteriori accertamenti presso la clinica La Madonnina di Milano

Domenica contro il Frosinone a San Siro, Strahinja Pavlovic è entrato in campo negli ultimi venti minuti al posto di Diawara, ma non è ancora al 10% dopo il problema i reni che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese e per questo, come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani si sottoporrà ad ulteriori accertamenti presso la clinica La Madonnina di Milano. L’obiettivo sarà riaverlo al meglio della condizione per la trasferta di lunedì prossimo in casa del Cagliari di Pisacane.

Come raccontato sia da Sky che da DAZN al termine di Milan-Frosinone, nei minuti finale del match, Pavlovic ha accusato dei giramenti di testa. Al triplice fischio il difensore serbo è stato visto andare subito a sedersi in panchina.