News Krosche al Milan: cosa manca per l'ufficialità e quando sarà operativo sul mercato

Markus Krosche al Milan: l'accordo economico è raggiunto in toto, ma per l'ufficialità bisogna sistemare dettagli burocratici.

Markus Krosche al Milan: l'accordo economico è raggiunto in toto, compresi i 4 milioni di euro destinati all'Eintracht Francoforte per liberare il dirigente. Per l'ufficialità, di conseguenza, mancano solo alcuni dettagli burocratici, per i quali sono al lavoro società - guidata dall'amministratore delegato Massimo Calvelli e dal direttore generale James Fontanella-Khan, oltre che, naturalmente, dal patron Gerry Cardinale - e avvocati. Poi, il tedesco sarà subito operativo a Milano, si spera già da inizio dicembre, in modo da preparare con anticipo il calciomercato di gennaio che si preannuncia attivo e interessante sponda rossonera.

La trattativa per l'eventuale direttore sportivo - resta vivo il nome di Timmo Hardung, ormai ex braccio destro proprio di Krosche a Francoforte - è slegata da quella per Krosche. Lo apprende la redazione di MilanNews.it.

LE PAROLE DI CARDINALE SUL CALCIOMERCATO

“Il mercato di gennaio - ha dichiarato Gerry Cardinale, proprietario del Milan, in vista della vicina sessione di trattative - è complicato: bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. L'unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere. Questo è il tema. Questo è il tema che ho detto all'inizio di quest'anno. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione di mercato, gennaio o giugno, sarà una mossa che conterà".

