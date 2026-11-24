Serie A, i risultati del 12^ turno. La classifica aggiornata: Milan quarto e in scia con le prime

Con Monza-Fiorentina di ieri sera si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A. Un turno che ha regalato poche sorprese e tanti risultati rotondi. Tutte le squadre di alta classifica, tranne l'Inter, hanno vinto. Il Monza esce dalla zona retrocessione e comincia una nuova crisi per la Fiorentina. Il Milan è al quarto posto e ha accorciato sui nerazzurri terzi.

SERIE A, I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA

Lazio-Lecce 3-0

Como-Cagliari 2-0

Parma-Roma 1-5

Napoli-Torino 1-0

Juventus-Venezia 4-0

Sassuolo-Genoa 0-2

Bologna-Udinese 1-1

Milan-Frosinone 5-1

Atalanta-Inter 4-4

Monza-Fiorentina 3-0

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 32

Roma 30

Inter 29

Milan 27

Como 26

Juventus 21

Frosinone 20

Napoli 18

Bologna 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14

Lecce 10

Monza 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Udinese 6

Venezia 6