Serie A, i risultati del 12^ turno. La classifica aggiornata: Milan quarto e in scia con le prime
Con Monza-Fiorentina di ieri sera si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A. Un turno che ha regalato poche sorprese e tanti risultati rotondi. Tutte le squadre di alta classifica, tranne l'Inter, hanno vinto. Il Monza esce dalla zona retrocessione e comincia una nuova crisi per la Fiorentina. Il Milan è al quarto posto e ha accorciato sui nerazzurri terzi.
SERIE A, I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA
Lazio-Lecce 3-0
Como-Cagliari 2-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino 1-0
Juventus-Venezia 4-0
Sassuolo-Genoa 0-2
Bologna-Udinese 1-1
Milan-Frosinone 5-1
Atalanta-Inter 4-4
Monza-Fiorentina 3-0
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Udinese 6
Venezia 6
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