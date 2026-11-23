Milan, è un momento magico in campionato: Sabatini stupito del rendimento di Amorim

In merito agli ottimi risultati del Milan finora in campionato, il giornalista Sandro Sabatini ha voluto commentare così, direttamente dal suo canale YouTube la bella vittoria dei rossoneri ieri contro il Frosinone. Questo un estratto delle sue considerazioni sulla gara vinta dal Milan per 5-1:

“Milan stellare, cinque vittorie nelle ultime sei partite, una posizione in classifica sempre più invitante che accarezza i sogni, le ambizioni di Cardinale, il lavoro di Amorim, l'esaltazione di alcune stelle, uno su tutti Rabiot, senza dimenticare Modric, a costo di essere ripetitivo. Una bella prestazione, San Siro che accoglie con entusiasmo alla fine e saluta gli eroi rossoneri con una ritrovata fiducia nelle possibilità di questa squadra".

I COMPLIMENTI DI CARDINALE

"Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma in ogni partita vogliamo vedere dei miglioramenti. Questo weekend è stato molto interessante se guardi il tipo di risultati che ci sono stati. Si può vedere che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine. E, quindi, dobbiamo costruirci sopra, ma come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare. Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi vincere uno scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo".