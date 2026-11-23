Ordine fa notare: “Amorim si è vestito da Allegri ed ha aspettato il Frosinone al varco. È c’è un dettaglio…”

Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Ma il dirimpettaio nel frattempo si è travestito da Max Allegri e lo ha aspettato al varco. Lo abbiamo capito da un dettaglio che può sembrare insignificante ma che invece è diventato un segnale: Maignan non ha mai cominciato il gioco da dietro ma ha sempre, sistematicamente, lanciato lungo alla ricerca di una seconda palla. Non solo. Se hai l’intelligenza di Modric e il suo piede destro, allora può anche capitare che senza alcuna difficoltà maturi il lancio in campo aperto per Rabiot e di qui il primo gol con deviazione assassina di Calvani”.