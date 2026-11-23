Ordine sottolinea: “Alvini non ha fatto i conti con l’astuzia di Amorim, accolto con pregiudizio”

Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Alvini non ha fatto i conti con l’astuzia di un portoghese che da queste parti è stato accolto con un sottofondo di pregiudizio per via di quella famosa frase («vogliamo un gioco dominante») preceduta da una esperienza non proprio brillante al Manchester United. Alvini lo ha dichiarato con un tono che alla fine può anche essere scambiato per presunzione ma che è invece una fede assoluta nella propria idea di calcio. Ha raccontato: «Dobbiamo correre sempre in avanti». E così hanno fatto i suoi. Nella buona e nella pessima sorte”