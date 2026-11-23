Pellegatti sottolinea: “Passaggio di Modric per Rabiot una tela bianca e un colpo di pennello che ha creato il capolavoro”

Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone

Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Subito si è capito, perché dopo 30 secondi, pure in fuorigioco, il Frosinone ha messo lì per un attimo il Milan. Poi però c'è stato questo colpo di pennello di Modric. Il passaggio a Rabiot di Modrić in occasione del primo gol, che poi ha visto l'autogol del Frosinone di Calvani, è veramente una tela bianca e un colpo di pennello che ha creato il capolavoro”