Masini: "Dire Milan da Scudetto è prematuro, ma ci sono un paio di aspetti che possono far pendere la bilancia verso il sì"

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone.

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone: "Cinque gol, ma potevano essere molti di più. Grande spettacolo, grazie anche all'atteggiamento tutt'altro che conservativo del Frosinone. Cinque vittorie nelle ultime sei giornate di campionato e quarto posto in classifica confermato. Il Milan ieri sera ha passeggiato contro il Frosinone per 5-1, una partita sicuramente divertente da vedere, anche se qualcuno potrebbe obiettare sulla fase difensiva dei laziali. Se da un lato va dato atto alla squadra di Alvini di essere venuta a San Siro a giocarsela con le proprie armi - restando aggrappata alla propria identità che gli ha permesso finora di essere la rivelazione della Serie A - dall'altro non si può sottolineare come l'atteggiamento troppo offensivo abbia permesso al Milan di ripartire in continuazione, segnando tutti e cinque i gol con azioni di rimessa in verticale in campo aperto. Anche perché è vero che il Frosinone ha messo a volte in difficoltà il Diavolo, ma Maignan non ha dovuto fare parate clamorose".

IL SEGNALE DEL MILAN

Masini analizza i segnali mandati dal Milan in queste settimane: "Di certo il segnale mandato dal Milan è però importante. I rossoneri - che giovedì avranno un banco di prova non banale in Europa League contro l'Olympiacos ad Atene - in campionato sembrano aver trovato il loro passo. Tolto il ko interno col Bologna nell'infrasettimanale del 28 ottobre, Modric e compagni hanno infilato una serie che li ha portati in zona Champions e non troppo distanti dalla Lazio. Dire oggi se il Milan potrà lottare per lo scudetto è prematuro, ma ci sono un paio di aspetti che possono far pendere la bilancia verso il "sì": il fatto che Amorim abbia trovato la sua formazione base, un 4-4-1-1 che può variare a seconda dell'avversario e delle posizioni dei giocatori (ieri Modric era più basso a disegnare un 4-1-4-1, ma in alcuni fasi i rossoneri si sono disposti anche col 3-5-2); il mercato di gennaio che porterà due-tre rinforzi. Gerry Cardinale - che ieri ha seguito tutto il pre-partita davanti alla panchina al fianco dell'ex Kjaer, caricando i giocatori all'ingresso in campo - ha promesso che a inizio 2027 investirà. Se poi arriveranno big come Endrick o Tresoldi, Inacio o altri giocatori si vedrà, ma il Milan a febbraio - sulla carta - sarà più forte di quello attuale".