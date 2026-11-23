Calcagno sulla sfida di San Siro: "È stato il festival del gol e del contropiede che mantiene il Milan al quarto posto"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, Domenico Calcagno ha commentato la domenica di Serie A soffermandosi anche sull'importante, e netta, vittoria del Milan sul Frosinone di Massimiliano Alvini. Di seguito il suo pensiero:
"[...] Complicata sembrava potesse essere anche la partita del Milan, ma il Frosinone a San Siro ha decisamente esagerato. Un conto è giocare un calcio propositivo e coraggioso, un altro è gettarsi in avanti a testa bassa, per di più contro una squadra che oltre a stare bene ha chi negli spazi sa far viaggiare la palla (Modric) e chi ci si butta riuscendo a sfruttarli per qualità di palleggio e di corsa (Rabiot, Pulisic, Moreira, Cisse). È stato il festival del gol e del contropiede che mantiene il Milan al quarto posto dietro Lazio, Roma, Inter (che ora ha solo due punti in più). Cinque gol del Milan e quattro della Juve, un evento [...]".
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