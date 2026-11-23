Graziani: "Non è ancora in gioco Ramos, però penso che il tempo possa giovare a una sua presa di coscienza"

Francesco Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva commentando la vittoria del Milan sul Frosinone.

Francesco Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva commentando la vittoria del Milan sul Frosinone: "Questo Milan è sempre più a immagine e somiglianza di Amorim. Assolutamente sì: è lui che la gestisce, è lui che sta facendo risultati. La squadra è consapevole dei suoi mezzi; ha difficoltà ancora con il suo centravanti, a dire la verità, anche se oggi ha fatto gol, però deve migliorare, deve migliorare soprattutto lui. Non è ancora in gioco dentro questo Milan Gonçalo Ramos, però io penso che il tempo possa giovare a una sua presa di coscienza e a fare molto meglio di quanto stia facendo".

GRAZIANI ELOGIA IL MILAN E DISCUTE ALVINI

Graziani ha commentato l'atteggiamento delle due squadre: "Oggi il Milan ha fatto tutto quello che doveva fare: ha giocato bene, con delle belle trame di gioco. Ha rischiato anche qualcosa nella fase difensiva, perché il Frosinone in fase offensiva ha creato qualche problema al Milan, poi non ha concretizzato; altre volte sono stati più bravi e più fortunati. Quello che fa storcere un po' il naso a me — ma io non sono Alvini, lui allena in Serie A, è bravissimo — però non si possono prendere tutti quei gol fotocopia come ha preso oggi il Frosinone. Va bene giocare alla garibaldina, va bene giocare per fare un gol più degli avversari, però quando tu vai a San Siro contro un Milan che tecnicamente è nettamente superiore a te, tu invece cosa contrapponi? L'intelligenza tattica, l'attenzione, la concentrazione. A certi calciatori non puoi dare più di un metro di spazio per giocare, e invece hanno fatto tutto il contrario: ha preso cinque gol fotocopia, uno peggio dell'altro".