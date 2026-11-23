Bianchin: "Amorim ha lo sguardo calmo e anche questo conta. Niente esaltazione, avanti col lavoro"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Milan-Frosinone.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Milan-Frosinone: "Ruben Amorim ha lo sguardo calmo e anche questo conta. Niente esaltazione, avanti col lavoro. Nell'intervista post-Frosinone, parla più volte dell'Olympiacos e dice che il Milan giovedì deve vincere per non perdere l'Europa League. Concentrato. Questa la sua analisi della partita: "È una bella sensazione, non solo per il risultato ma per la continuità nei 90 minuti. Ora testa alla prossima partita, è sempre così in questo club. Siamo stati intelligenti, coraggiosi. Avremmo potuto anche segnare più gol, dobbiamo migliorare negli uno contro uno difensivi ma è stata una bella serata. Ora dobbiamo vincere con l’Olympiacos, altrimenti diventerà complicato andare al turno successivo. Se ci qualificheremo, potremo giocare tutti di più. Se non ci qualificheremo, avremo fallito quell’obiettivo".

LE PAROLE DI AMORIM SUI CAMBI

Amorim con serenità spiega due cambi. Primo: perché ha sostituito Ramos, che avrebbe voluto rimanere in campo. "Il cambio di Gonçalo? Non possiamo perdere altri giocatori. Abbiamo poco tempo per recuperare per l’Europa League, immagino non fosse contento ma io sono contento per lui, per il gol, e perché era il 2-0 che ha fatto la differenza contro una squadra molto forte nelle transizioni". Secondo: perché ha usato Cisse e non Camarda da numero 9, quando Ramos è uscito. "Cisse può giocare molto bene da centravanti, ho scelto lui e non Camarda perché ha quelle caratteristiche, sa andare nello spazio molto bene. Volevo fare più transizioni del Frosinone. Penso che Alphadjo possa giocare sia da trequartista che da attaccante centrale".