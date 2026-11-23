Serafini: "Mi dissocio da quei commenti molto severi sul Frosinone: risultato pesante. Però bene il Milan e Amorim"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan contro il Frosinone: "Rabiot stasera è stata una furia nella vittoria rotondissima del 5-1 del Milan sul Frosinone. Cinque gol quasi tutti in fotocopia, a campo aperto, in contropiede perfetti. Un punteggio che punisce molto severamente la squadra di Alvini: ho letto in un paio di chat che ho con tifosi del Milan dei commenti molto severi, mi dissocio da questo punto di vista, perché se non è stata esattamente una copia di quei mitici, vorrei dire storici, Milan-Foggia degli anni '90 col Foggia di Zeman in cui Galliani diceva sempre che era la partita che richiamava più pubblico allo stadio dopo i grandi scontri, però il Frosinone, che è settimo in classifica, un punto in più della Juve, a testa libera, non ha tradito il suo credo di gioco. Ha giocato molto aperto, anche troppo evidentemente, senza pensieri, senza problemi di classifica, provando a giocarsela attaccando: sarà sicuramente una lezione severa per la squadra ciociara per capire che non puoi sempre affrontare una squadra con dei velocisti come quelli che ha il Milan in questa maniera, però il risultato per il Frosinone è fin troppo pesante, nel senso che un gol almeno in più forse lo meritavano, hanno preso una traversa, hanno costruito delle occasioni. Parto dal Frosinone perché era una partita complicata, una partita difficile: il Frosinone mette in difficoltà chiunque, ha una visione del gioco verticale particolare, fa pressing, infatti nel primo tempo si è visto che nonostante il Milan abbia aperto subito le marcature con un gol — un'autogol per la verità stupendo, a conclusione di un'azione stupenda — e poi abbia raddoppiato, ha subito un gol un po' clamoroso, ma il Frosinone è rimasto in partita e nell'intervallo credo che in pochi avessero la sensazione che la partita fosse chiusa".

SERAFINI E I CAMBI DI AMORIM

Serafini ha lodato Amorim per il cambio all'intervallo: "Lo ha capito anche Amorim, che è stato bravo: ha tolto un Bartesaghi un po' leggero difensivamente, ha messo Jashari e, guarda caso, proprio nei primi minuti del secondo tempo in una prateria, assolutamente in una prateria, il Milan ha realizzato il gol del 3-1 proprio con lo svizzero. Il secondo gol era stato di Gonçalo Ramos, che finalmente si è sbloccato: anche quella un'azione molto bella iniziata proprio da Gonçalo Ramos perché ha sradicato un pallone dai piedi dell'avversario e ha innescato l'azione che poi ha portato all'ottima coralità con il suo gol su assist appunto di Rabiot. Poi dopo Jashari è entrato Cisse al posto di Gonçalo Ramos, che ha accusato qualche fastidio, e Cisse ha segnato il gol del 4-1, così come ha segnato Pulisic quello del 5-1: Pulisic che stava trascorrendo un pomeriggio di tutto riposo in effetti, poco vivo nel gioco, però non si è fatto scappare l'occasione di segnare un gol, quindi quattro marcatori diversi oltre all'autogol del Frosinone a dimostrazione di una partita seria, di una partita attenta in cui il Milan — ho detto del Frosinone, ma anche i rossoneri hanno creato molte altre occasioni per poter arrotondare il punteggio —, una gara preparata bene. Diawara è stato superbo e molto attento contro un avversario molto ostico. A sinistra abbiamo ancora qualche problema perché si sono alternati Bartesaghi, poi Musah, poi è entrato Pavlović che non sta bene".