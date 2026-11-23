Ranocchia avverte: "Bisogna capire se il Milan regge perché non hai tanti sostituti per certi giocatori"

Andrea Ranocchia, opinionista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan sul Frosinone.

Andrea Ranocchia, opinionista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan sul Frosinone: "Quando vinci un derby — o comunque quando quasi tutte le squadre vincono contro l'Inter —, ti dà entusiasmo, ti dà consapevolezza. Il Milan per me sta facendo un ottimo percorso, perché per come era partito a inizio anno, con un allenatore straniero nuovo che non conosceva il campionato, essere in questa posizione secondo me è un motivo di orgoglio, con una squadra non completa nella rosa. Quello che è da valutare è il percorso che sarà nelle prossime otto partite con l'Europa League; e comunque hai trovato Moreira, che è in grazia di Dio in questo momento. Rabiot giocatore, sono d'accordo: per me è uno dei centrocampisti più forti. Il problema è questo: adesso quelle prossime otto partite tutte ravvicinate con l'Europa League sono da vedere, per capire se riescono a reggere, perché non hai tanti sostituti per questi giocatori".

TABELLINO MILAN-FROSINONE 5-1

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)

RECUPERO: 1' PT, 2' ST