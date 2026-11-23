Ambrosini: "Da 23 anni Fondazione Milan trasforma la passione per il calcio in opportunità concrete"

Il commento di Massimo Ambrosini su Fondazione Milan, di cui è amico e sostenitore

Prima della partita tra Milan e Frosinone, il Milan ha deciso di ritagliare un momento per dare visibilità alle attività benefiche di Fondazione Milan, portando all'attenzione dei tifosi alcune storie di beneficiari e non solo. Un momento molto toccante è stato il ricordo commosso del Capitano Franco Baresi, che con la Fondazione Milan aveva un rapporto speciale e per la quale si prodigava moltissimo. Tra gli ospiti della serata anche Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, Legend e amico di Fondazione Milan. Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate a margine da Ambrosini stesso.

Le parole di Massimo Ambrosini a margine della sua presenza all'iniziativa per Fondazione Milan a San Siro: “Da 23 anni Fondazione Milan trasforma la passione per il calcio in opportunità concrete per migliaia di bambini e ragazzi. Le storie dei beneficiari dei progetti ci ricordano il valore dello sport come strumento di inclusione, crescita e benessere. È questo l'impegno di Fondazione Milan: creare opportunità attraverso il calcio, affinché sempre più bambini e ragazzi possano vivere la propria passione, sentirsi parte di una squadra e costruire nuove amicizie.”