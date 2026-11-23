Gozzini: "Nelle parole di Amorim c'è un però. Ma mentre parla, Cardinale esulta"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Milan-Frosinone.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Milan-Frosinone: "Ruben Amorim conosce il suo Milan: «Tutti qui possono fare gol, contano più i principi dei singoli». La squadra ha steso il Frosinone sotto i colpi di Ramos, Jashari, Cisse, Pulisic e con Rabiot («Per me è più bello un assist di un gol») e Moreira efficaci suggeritori. Prima del Ferencvaros, ultimo dispiacere di coppa, aveva detto: «Avevo capito dal primo minuto che non avevamo né energia né intensità». E infatti il castello rossonero era venuto giù subito. Amorim sente e dà forma al suo Milan, ieri veloce, divertente, convincente. C’è un però: «Non siamo come le big: la Juventus magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è l’opposto: sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti». Il tempo corre verso la prossima trasferta di Atene. Il Milan del campionato deve replicarsi anche in Europa League, di fronte all’Olympiacos. Amorim si rifà serio: «Dobbiamo vincere la partita: se non lo facciamo, diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva e falliremo in un obiettivo importante»".

GOZZINI CITA CARDINALE

Gozzini ha poi riportato le parole di Gerry Cardinale al termine della partita: "Tanto che mentre l’allenatore analizza, Cardinale esulta: «I ragazzi sono stati fantastici. Il gruppo si sta amalgamando davvero bene. Questa è una squadra. È una squadra che vuole vincere fino alla fine: io personalmente mi aspetto di competere per lo scudetto, ma è lontano. Ora l’attenzione è sull’Europa League». Il mercato potrà aiutare? Prosegue Cardinale a TeleLombardia: «Bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione, sarà una mossa importante»".