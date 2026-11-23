Genoa, pessima notizia per Lorenzo Colombo: lesione del crociato anteriore e stagione finita
Nonostante la bella vittoria esterna per 2-0 sul campo del Sassuolo, al Genoa è arrivata poco fa una pessima notizia. Questa mattina Lorenzo Colombo, attaccante ex Milan, si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all'infortunio procuratosi proprio nell'ultima gara di campionato che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà sottoposto ad operazione: per lui è stagione finita.
IL COMUNICATO DEL CLUB
"Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo"
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