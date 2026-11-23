Moreira è energia allo stato puro, sprinter vero: le pagelle

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non di Moreira per Milan-Frosinone

Il Milan annichilisce il Frosinone battendolo per 5 reti a 1. Tra i protagonisti del match anche Diego Moreira, le cui accelerate sulle fascia destra hanno messo in difficoltà per tutta la partita la difesa dei ciociari. A queste c'è da aggiungere anche un bell'assist a Cisse per il gol del 4-1. Di seguito le pagelle del centrocampista francese dei principali quotidiani sportivi e non.

DIEGO MOREIRA: LE PAGELLE

La Gazzetta dello Sport, voto 8: "Energia allo stato puro: punta, dribbla e prova la giocata. Mette il piede nel secondo e nel quarto gol e va vicino alla rete".

Il Corriere dello Sport, voto 7: "Sembra che gareggi ai campionati di atletica per quanto corre. Coinvolto nel secondo gol milanista e in tante altre occasioni. Appoggia l’assist per il 4-1 di Cisse".

Tuttosport, voto 7,5: "Quando sprinta, è imprendibile. Il gol del 2-0 nasce da una sua discesa da staffettista, idem il 4-1".

La Repubblica, voto 7

Il Corriere della Sera, voto 7,5: "Quando scatta, San Siro trattiene il respiro. Allungo da sprinter, estro da ala di gran classe. Il Milan ha trovato un tesoro.".

MilanNews.it, voto 7,5: "Quando parte, è letteralmente imprendibile. Il Milan attira spesso il Frosinone e si fa attaccare alto per andare alla riconquista e correre a campo aperto. Roba che per lui è pane quotidiano. Offre la palla per il gol del 4-1 di Cisse".