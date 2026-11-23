Cisse dopo la vittoria sul Frosinone: "Era importante partire bene dopo la sosta. Questi tre punti ci sarà una carica in più per giovedì"

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Frosinone.

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la vittoria per 5-1 a San Siro contro il Frosinone: "Ho iniziato con l'atteggiamento giusto. Era importante partire bene dopo la sosta per le nazionali e sicuramente portare a casa questi tre punti ci darà una carica in più per giovedì. Loro hanno un sistema uomo contro uomo, quindi sfruttare la profondità era un po' la cosa migliore, così ho cercato di fare del mio meglio.

Se non c'era il fuorigioco magari esultavo facendo qualcosa, però diciamo che in quel momento mi era stato segnalato fuorigioco, ma poi per fortuna l'hanno convalidato. Dopo un po' che stavano comunque controllando con la sala VAR, poco dopo ho visto subito il gol, quindi sono stato contento.”