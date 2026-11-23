Due gol nella prima mezz'ora per la quarta volta di fila: il Milan di Amorim parte forte

Il Milan comincia sempre con il piede sull'acceleratore. È successo anche contro il Frosinone, per la quarta volta di fila

Ultimamente quando gioca il Milan è consigliato arrivare presto a San Siro, è questo l'invito dei colleghi de Il Corriere dello Sport. Ieri sera contro il Frosinone è infatti arrivata la quarta partita consecutiva con due gol segnati nella prima mezz'ora dopo Bologna, Inter e Genoa. Nella ripresa i rossoneri hanno poi completatte l'opera con tre reti in appena 23 minuti, confermando il particolare feeling con il gol che va avanti da inizio stagione.

Il dato più importante resta comunque la terza vittoria consecutiva in campionato, la quinta nelle ultime sei. Il 5-1 contro il Frosinone conferma anche i progressi del Milan, con l'undici titolare che sta prendendo sempre più forma, così come i meccanismi di gioco che esaltano i giocatori più importanti. A completare le note positive della serata anche il ritorno al gol di Gonçalo Ramos.